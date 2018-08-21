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Kibariye’den aile pozu

Bodrum'da tatil yapan Kibariye eşi Ali Küçükbalçık'la birlikte mutluyuz pozu verdi.

İHA | 21.08.2018 - 18:53..
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Eşi Ali Küçükbalçık’la evliliğindeki krizi atlatan Kibariye, geçtiğimiz gün bir kahvaltı salonundan çıkarken objektiflere takıldı.

AŞK TAZELİYOR

Ünlü sanatçının eşinin kendisini aldattığı ileri sürülmüş ve zor günler geçirmişti. Kibariye geçtiğimiz aylarda “Kocam beni terk etmese ben gitmem” diyerek son noktayı koymuştu. Gündoğan Mahallesinde ev alarak yaz boyunca Bodrum’da tatil yapan ikili, aşklarını tazelemeye başladı.

Kibariye’den aile pozu

"BİZİ ÇEKEMİYORLAR ANAM"

Kibariye, eşinin kendisini aldattığı iddiası için "Bizi çekemiyorlar anam, benim keyfim yerinde" diyerek, mutluluk bozu verdi.

Kibariye’den aile pozu

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