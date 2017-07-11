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Kıbrıs görüşmelerinde dalga itirafı

Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs barış görüşmelerinin başarısız olmasına Türkiye'nin müzakerelerdeki tavrının yol açtığını savundu.

11.07.2017 - 09:23
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Kıbrıs görüşmelerinde dalga itirafı

Anastasiadis, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin müzakerelerde Ada'da asker tutmaya devam etme konusunda ısrarcı olduğunu ifade etti.

ASKERİ MÜDAHALE ŞARTI

Rum lider, Ankara'nın Kıbrıslı Türklerin haklarını korumak adına askeri müdahale hakkını da saklı tutmayı talep ettiğini ifade etti.

Kıbrıs görüşmelerinde dalga itirafı

Anastasiadis, Ankara'nın bu tavrının 10 gün devam eden ancak sonuç alınamayan görüşmeleri tıkadığını öne sürdü.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu öncülüğündeki Ankara heyetinin görüşmeleri önce oyaladığını ardından da çıkmaz sokağa soktuğunu öne sürdü.

"BİZİMLE BEŞ GÜN BOYUNCA DALGA GEÇTİLER"

Çavuşoğlu'nun görüşmeler sırasında bir takım tavizlere yanaştığını da ifade eden Yunan Dışişleri Bakanı, "Sıra uzlaşı metnine bu tavizleri yazmaya geldiğinde geri adım attılar. Bizimle beş gün boyunca dalga geçtiler." dedi.

Kıbrıs görüşmelerinde dalga itirafı

Kıbrıs görüşmelerinde dalga itirafı

Kıbrıs görüşmelerinde dalga itirafı

Kıbrıs görüşmelerinde dalga itirafı

Kıbrıs görüşmelerinde dalga itirafı

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