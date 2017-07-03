Kıbrıs Konferansı 6. gününde

İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı'nın 6. gününde garantör ülkeler Türkiye, İngiltere ve Yunanistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney Kıbrıs Rum kesimi temsilcileri, Le Regent Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.

ÖNERİ PAKETLERİ BM'DE

Garantör ülkelerin ardından KKTC ve Güney Kıbrıs Rum tarafı da tüm başlıklardan oluşan önerileri paketlerini BM'ye sundu. BM, kapalı zarflar içinde sunulan 5 öner, paketinin birer kopyasını taraflara dağıtacak.

KARAR HAFTASI

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da toplantı çıkışında "umutlu musunuz" sorusuna, "Bu haftanın karar haftası olduğunu söyledim. Hep beraber göreceğiz." şeklinde cevap verdi.

Önerilerin teslim edilmesinden sonra verilen arada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti, Akıncı başkanlığındaki KKTC heyetiyle değerlendirmelerde bulundu.