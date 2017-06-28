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Kıbrıs Konferansı başladı

Liderler, Kıbrıs'ı konuşmak için İsviçre'de düzenlenen konferansta bir araya geldi.

28.06.2017 - 12:27
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Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüme ulaşılması hedefiyle 12 Ocak'da Cenevre'de düzenlenen ilk oturumla başlayan Kıbrıs Konferansı'nın yeni oturumu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ev sahipliğinde, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde başladı.

Kıbrıs Konferansı başladı

LİDERLER SAMİMİ FOTOĞRAFLAR VERDİ

Zirve öncesi liderler samimi fotoğraflar verdi.

Kıbrıs Konferansı başladı

"BU EMSALSİZ BİR FIRSAT"

Eide, Kıbrıs Konferansı'nın adada çözüm için "en büyük şans" olduğunu ama "son şans" olmadığını belirterek, "Bu emsalsiz bir fırsat. Eğer bu fırsat kaçırılırsa son derece üzüntü verici bir durum olacak." diye konuşmuştu.

Kıbrıs Konferansı başladı

Kıbrıs Konferansı başladı

Kıbrıs Konferansı başladı

Kıbrıs Konferansı başladı

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