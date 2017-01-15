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Kıbrıs’ı satıyorsunuz diyen CHP'li vekile: Seni vermedik

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili çıkışına AK Partili Nihat Öztürk karşılık verdi.

15.01.2017 - 06:49
  1. Haberler
  2. Politika
Kıbrıs’ı satıyorsunuz diyen CHP'li vekile: Seni vermedik

Musul Başkonsolosluğu görevi sırasında 3 yıl önceki 43 personeliyle birlikte konsolosluğu basan DEAŞ tarafından kaçırıldıktan sonra serbest kalan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz’ın, Cenevre görüşmelerine yönelik, “Basbayağı Kıbrıs’ı satıyorsunuz” çıkışı Meclis’te tartışmaya yol açtı.

"SENİ VERMEDİK, KIBRIS'I VERİR MİYİZ"

Yılmaz'ın bu sözleri üzerine AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, "Seni elçiliğinden alan devlet yine vermeyecek. Seni vermedik Kıbrıs'ı verir miyiz be" sözleriyle karşılık verdi.

Kıbrıs’ı satıyorsunuz diyen CHP'li vekile: Seni vermedik

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