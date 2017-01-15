Kıbrıs’ı satıyorsunuz diyen CHP'li vekile: Seni vermedik

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elektrik sobasından çıkan yangında yaşlı bir adam ile onu kurtarmaya çalışan komşusu yaralandı.

Ayvacık İlçesine bağlı Küçükkuyu Beldesinde gece saatlerinde etkili olan yağmur Kazdağlarındaki karları da eritince büyük tehlike atlatıldı.

Çanakkale’de sağanak sele neden oldu

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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Antalya, Isparta, Muğla ve Burdur illeri ile bazı ilçeleri için gök gürültülü sağanak ve kar yağışı beklendiği bildirildi.