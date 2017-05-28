Müezzinoğlu emeklilik yaşının yukarı çekilebileceğini söyledi

Emeklilikte yaş ile ilgili konuşan Müezzinoğlu, gelişmiş ülkelerde emeklilik yaşının 72 olduğunu, Türkiye'de ise 52 olduğunu ifade ederek bu sistemin sürdürülemeyeceğini söyledi.

Katıldığı canlı yayın programında gündeme dair soruları yanıtlayan Bakan Müezzinoğlu, kıdem tazminatı ile ilgili hazırlanan düzenlemenin yarın bakanlar kuruluna sunulacağını da açıkladı.

Müezzinoğlu'nun konuşmasından satır başları;

EMEKLİLİK YAŞI 52

"Gelişmiş ülkelerde ortalama emeklilik yaşı 72 bizde daha yeni 52 oldu. Bu ülkeler emeklisine 17 yıl maaş öderken biz 27 yıl maaş ödüyoruz.

Bunu yapmak istersek gençlerden alarak devam edebiliriz. Bu sistemi sürdüremeyiz. Genç nüfusun çalışma geleceği için emekli yaşını düzenliyoruz.

65'TEN ÖNCE EMEKLİ OLAN YOK

65 yaşından önce emeklilik olan tek bir ülke yok. Almanya şuanda 67'yi tartışıyor. 2036 yılında kadınlar 58, erkeklerde 60'dan önce emekli olamayacaklar. Biz ortalama 52 olan emekli olma yaşını daha yukarı çıkarmamız gerekiyor. Biz bugün yaşa takılmayı kaldırsak bütçeye 450 milyara mal oluyor."

ERDOĞAN İLE YENİ DÖNEM

"16 Nisan'da yapılan sistem değişikliği için 'Evet' veren tüm seçmenlerimize teşekkür ediyoruz. Evet veren seçmenlerimize iyi ki 'Evet' vermişim dedirtmeyi, 'Hayır' veren seçmenlerimize de bir kaç yıl sonra keşke bizde 'Evet' verseydik dedirtmeyi nasip etsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partiye dönmesi tarihi bir dönüşümdür. Bu değişimin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Türkiye orta gelir tuzağına yakalanmadan 2023 yılına ulaşmalı. Son 4 yıldır da Türkiye orta demokrasi tuzağına düşürülmeye çalışılıyor. Bu tuzağa düşmemeliyiz.

KIDEM TAZMİNATI

Türkiye'de şuanda çalışanların yüzde 80'ni kıdem tazminatı sorununu yaşıyor. Başındayız. Böyle bir yapının daha fazla sürdürülmesi daha fazla mümkün değil. Bu çalışanın hakkı. Korunmalı ve güvence altında olmalı. Bu güvence iş verenin himayesinde toplanıyor. En iyi iş veren bile zora girdiği zaman burada mağdur olan yine çalışan oluyor. Bu mağduriyeti gidermek için bir fon oluşturacağız. Burada iş veren işçinin hakkettiği parayı fona yatıracak. Bu konuda yolun başındayız. İlgili bakanlıklarla teknik çalışmalar tamamlandı. İnşallah yarın hükümete sunulacak. Onay alınırsa sahaya çıkacağız.

41 yıl önce hazırlanan iş kanununda bir fon kurulması öneriliyor. Ama biz bunu kuramamışız. Yüzde 80 mağduriyet yaşıyorsa bundan yararlanan büyük bir kitle var demektir. Çalışanın hakkını koruyabileceğimiz bir yapı oluşturacağız. İki üç ay için bunu başarmayı hedefliyoruz. Yıl sonuna da kalabilir."