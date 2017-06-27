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Kiev'de bomba alarmı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bomba yüklü bir aracın patlatıldığı ifade ediliyor.

27.06.2017 - 10:02
  1. Haberler
  2. Dünya

Kiev'de bulunan Mekhanizatorov ve Solomenka caddelerinin kesiştiği yerde bomba yüklü olduğu iddia edilen bir araç infilak etti.

Kiev'de bomba alarmı

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Rus Kommersant internet sitesi, güçlü patlama nedeniyle insanların zarar görmüş olabileceğini belirtiyor. Ukrayna basını ölü ve yaralıların olduğunu ifade ediyor.

Kiev'de bomba alarmı İZLE

Kiev'de bomba alarmı

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Aracı kullanan sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği açıklandı. Yetkililer, " Olayın meydana geldiği Solomenka bölgesinde polis ekipleri çalışıyor. Patlama sonucu sürücü yaşamını yitirdi." diye konuştu.

Kiev'de bomba alarmı

2 KİŞİ YARALANDI

Ntv.ru sitesinden yapılan açıklamaya göre ise, olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. 2 kişi ise yaralandı.

Kiev'de bomba alarmı

Kiev'de bomba alarmı

AYRINTILAR GELİYOR...

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