Kiev'deki Sberbank ofisi önünde eylem

Sberbank'ın Kiev'deki merkez ofisi önünde Ulusal Birlik partisinden yaklaşık 50 kişi süresiz eylem başlattı.

PANKARTLAR AÇILDI

Ukrayna Ulusal Bankası'nın Sberbank'ın lisansını iptal etmesini talep eden göstericiler bina önünde Ulusal Birlik partisinin sembollerini taşıyan pankartlar açtı.

OTURMA EYLEMİ YAPILDI

Yanlarında banklar getiren, çoğu kamuflaj giysili ve bazıları da maskeli olan aşırılıkçı grubun bina önünde oturma eylemi gerçekleştirdiği belirtildi. Bu arada bazı göstericiler de binanın etrafını kordon altına aldı. Bina yakınlarında ise güvenlik güçlerinin bulunduğu otobüsler yer alıyor.

BİNA GİRİŞ-ÇIKIŞLARI AÇIK

Sakin geçen eylemde bina giriş çıkışları da açık tutuluyor. Azov taburu daha önce de Harkov kentindeki Rus bankaları önünde süresiz eylem başlattığını duyurmuştu.