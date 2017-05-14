taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.996
USD
3,5704
EURO
3,9028
ALTIN
140,99
PETR
50,8600

Kiev'deki son Lenin anıtı yıkıldı

Ukrayna'da Sovyet Devrimi'nin lideri Lenin'in Kiev'de kalan son anıtı da yerle bir oldu.

14.05.2017 - 12:15
  1. Haberler
  2. Dünya

2

Ukrayna'da iki yıl önce kabul edilen ve komünizm propagandasının yasaklanmasını ve komünizmle bağlantılı anıtların kaldırılmasını öngören yasayla birlikte, ülke genelindeki Lenin anıtlarının tamamı kaldırılırken, başkent Kiev'de yer alan bir Lenin heykelinin, henüz yıkılmadığı ortaya çıktı.

BELEDİYE EKİPLERİ SON HEYKELİ BULAMAMIŞTI

Segodnya gazetesinin haberine göre, Kiev'in Golosiyevskiy ilçesinde sanayi bölgesinde yer alan bir Lenin anıtının kaldırılması için daha önceden Kiev Belediyesi'nin para tahsis edip anıtın kaldırılması için belediye işçilerini göndermiş olmasına karşılık, işçilerin Lenin anıtını bulamadıkları ve sahte bir tutanakla, Lenin anıtının kaldırıldığını yazdıkları ortaya çıktı.

ANITI BULUP YIKTILAR

Aylar sonra Lenin anıtının hala aynı yerde durduğunun anlaşılması üzerine, Lenin anıtının bulunduğu arsanın sahibi, belediyenin ikinci kez anıtı kaldırmak için ödenek ayırmayı reddetmesi üzerine, anıtı kendi imkanlarıyla kaldırdı.

Kiev'deki son Lenin anıtı yıkıldı

Ukrayna'da Batı yanlısı kesimler tarafından üç yıl önce gerçekleştirilen ihtilal sırasında başkent Kiev'in merkezinde bulunan Lenin heykeli radikal milliyetçi gruplar tarafından yıkılmış ve bu olay, Kiev'deki ihtilalin radikalleşmesini sağlayan bir dönüm noktası olmuştu.

Son üç yılda Ukrayna'daki üç bin civarındaki Lenin anıtlarının tamamına yakını kaldırılırken, 31 yıl önce dünyanın en büyük çevre fekaletinin yaşandığı ve girişe yasak bölge ilan edilen Çernobil bölgesinde hala Lenin anıtlarının bulunduğu belirtiliyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Çin'de liderlerle aile fotoğrafı

Erdoğan'dan Çin'de liderlerle aile fotoğrafı

85
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'de açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin'de açıklamalar

47
Eurovision'da sahneye çıkan seyirci poposunu gösterdi

Eurovision'da sahneye çıkan seyirci poposunu gösterdi

63
Kızını FETÖ kataloğuna sokup generalin oğluyla evlendirdi

Kızını FETÖ kataloğuna sokup generalin oğluyla evlendirdi

72
ABD duyurdu: DEAŞ ve YPG Tabka Barajı için anlaştı

ABD duyurdu: DEAŞ ve YPG Tabka Barajı için anlaştı

115
Türkiye İran sınırına da duvar örecek

Türkiye İran sınırına da duvar örecek

71
Vali Karaloğlu'ndan kardeş şehir Hefei'ye ziyaret

Vali Karaloğlu'ndan kardeş şehir Hefei'ye ziyaret

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM