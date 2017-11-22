Kılıçdaroğlu 2019 seçimlerindeki hedeflerini anlattı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP’li belediye başkanlarıyla buluştuğu toplantıda 2019 seçimlerinde Belediye Başkanlarına büyük görev düştüğünü söyleyerek "Başta İstanbul, Ankara, Bursa, Mersin, Antalya olmak birçok kentimizi kazanacağız." ifadelerini kullandı.

"KENTLERİ KAZANACAĞIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu;

"Önümüzdeki seçimlerde başta İstanbul, Ankara, Bursa, Mersin, Antalya olmak birçok kentimizi kazanacağız. Belediye başkanları olarak sizlere büyük görev düşüyor.

"TOPLUMUN ÖNDERİ OLACAĞIZ"

2019’da Türkiye bir yol ayrımına giriyor. Bulunduğunuz bölgelerde ve komşu yerlerde demokrasiyi savunacaksınız! Toplumun önderi olacağız, önünde yürüyeceğiz, bedel ödemek gerekiyorsa biz ödeyeceğiz bedeli! Topluma cesaret vereceğiz!"