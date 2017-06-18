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Kılıçdaroğlu 4. günü tamamladı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nde 4. günü tamamladı.

18.06.2017 - 17:55
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Kılıçdaroğlu 4. günü tamamladı

Yürüyüşün bugünkü bölümünde 20 kilometre mesafe kateden Kılıçdaroğlu, Kızılcahamam Orman İşletme Şefliği yakınlarında hazırlanan konaklama alanına ulaştı.

ŞARKI SÖYLEDİ

Yürüyüşüne yoğun yağmur altında devam eden Kılıçdaroğlu'na Sanatçı Zülfü Livaneli de eşlik etti. Kılıçdaroğlu, yürüyüş sırasında Livaneli'nin "Güneş topla benim için" şarkısını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geceyi alana getirilen karavanda geçirecek.

YARIN BERÇİN ÇAYI'NA KADAR YÜRÜYECEK

Kılıçdaroğlu yarın Kızılcahamam çıkışındaki Berçin Çayı mevkisine kadar yürüyecek.

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