Kılıçdaroğlu 4. günü tamamladı

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü ve Tarh Profesörü Erhan Afyoncu; 1688, 1739 ve 1778 yıllarında İzmir'e hasar veren depremleri anlattı.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Manisa Şehzadeler'deki Sultan Camisi'nde vefat eden aile üyeleri için mevlit okuttu

Arınç'tan vefat eden aile fertleri için mevlit

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LYS için alçısını söktü yine de giremedi

Bursa'da dün akşam ayağı kırılan bir aday raporu ÖSYM'ye bildirilmediği için alçısını söktü ancak ehliyeti olduğu için yine sınava giremedi.