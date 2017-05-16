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Kılıçdaroğlu açlık grevindeki akademisyenlere seslendi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KHK ile ihraç edilen iki akademisyene yönelik, "İstirham ediyorum açlık grevinden vazgeçiniz." dedi.

16.05.2017 - 18:29
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Görevlerinden uzaklaştırılan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın başlattığı açlık grevine değinen Kılıçdaroğlu, akademisyenlere çağrıda bulundu.

AÇLIK GREVİNDEN VAZGEÇİN

Kanun Hükmünde Kararnameler ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın Ankara'da sürdürdükleri açlık grevini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Buradan iki kardeşime istirham ediyorum açlık grevinden vazgeçiniz. Sizin sorunlarınızı nerede olursa olsun dünyanın herhangi bir yerinde dile getireceğim. Vazgeçin bundan." şeklinde konuştu.

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