Kılıçdaroğlu açlık grevindekiler için çağrıda bulundu

AÇLIK GREVİNİN 75. GÜNÜNDE GÖZALTINA ALINDILAR

OHAl kapsamında KHK ile görevlerinden ihraç edilen ve işlerine dönmek amacıyla yaklaşık 75 gündür açlık grevi yapan araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça gözaltına alındı.

Kızılay Yüksel Caddesi'nde başlattıkları açlık grevine İçel Sokak'taki evde devam eden Gülmen ve Özakça için Ankara Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yakalama kararı verdi. İçel Sokak'daki eve gelen polisler sokağın girişi ve çıkışlarını tuttu. Evde arama yapan polisler Gülmen ve Özakça'yı gözaltına aldı. Engel olmaya çalışan avukatlar Ebru Timtik ve Ayşegül Çağatay ile Özakça'nın eşi Esra Özakça da gözaltına alındı.

KILIÇDAROĞLU TWEET ATTI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gözaltına alınan Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'e destek oldu, "Bir an önce görevlerine iade edilmeliler" ifadelerini kullandı.