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Kılıçdaroğlu Alman sitesine konuştu

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı provokasyon çağrısı yapmakla suçlayarak, "Bunu lütuf olarak gören diktatördür." dedi.

20.06.2017 - 09:51
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KEMAL

Alman sitesi Deutsche Welle Türkçe'nin "Beş günün sonunda iyi bir karar verdiğinizi düşünüyor musunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Elbette" diyerek şöyle yanıt verdi:

"BU ONUN BİR DİKTATÖR OLDUĞUNU GÖSTERİR"

"İktidarın kontrolündeki havuz medyası ve doğrudan doğruya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı'nın bizi hedef alarak, eleştiri yapması aldığımız kararın doğru olduğunu gösteriyor. Çünkü onlar her doğru harekete orantısız tepki veriyorlar. Erdoğan provokasyonlara çağrı da yaptı ama siz de görüyorsunuz bu beş gün içinde bir şey olmadı. Biz yasaların bize verdiği hakkı kullanıyoruz. İnsanlık tarihi kazanılan haklarla doludur. Bu hakkı bir kişinin 'lütuf' olarak görmesi onun bir diktatör olduğunu gösterir."

"CHP BEDEL ÖDEMEYE HAZIR"

Erdoğan hükümetinin demokrasiyi getirmek, geliştirmek gibi bir düşüncesi olduğunu sanmadığını dile getiren CHP lideri, "Yok böyle bir şey, birbirimizi kandırmayalım. Bizim verdiğimiz mücadele bizim açımızdan ileride daha ciddi sorunlar doğurabilir ama bu ülkeye demokrasi gelecekse ve bunun için bir bedel ödenecekse onu ilk önce bizim, siyasilerin ödemesi lazım, sıradan vatandaşın değil." diye konuştu.

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