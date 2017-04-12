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Kılıçdaroğlu 'başmuhtar' oldu

Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da bir araya geldiği CHP'li muhtarlar tarafından 'başmuhtar' ilan edildi.

12.04.2017 - 08:21
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Kılıçdaroğlu 'başmuhtar' oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, muhtarları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladığı için sık sık eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, politikasını değiştirdi.

ERDOĞAN'IN İZİNDE

Referandum sürecinde Erdoğan'ın izini takip eden CHP Lideri, Bursa'da muhtar ve STK temsilcileriyle buluştu.

Kılıçdaroğlu 'başmuhtar' oldu

Kılıçdaroğlu 'başmuhtar' oldu İZLE

BAŞMUHTAR KILIÇDAROĞLU

16 Nisan referandumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'na muhtarlar bir sürpriz yaptı. Kılıçdaroğlu, toplantıya katılan CHP'li muhtarlar tarafından Türkiye'nin 'başmuhtarı' seçildi.

Kılıçdaroğlu 'başmuhtar' oldu

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