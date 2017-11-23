CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da yaptığı konuşmada "CHP başörtüsü yasağını yeniden getirir." iddialarına yanıt verdi.

"CHP iktidara gelirse başörtüsünü kaldıracak diyorlar." diyen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"KİMSENİN KILIK KIYAFETİYLE UĞRAŞMAYACAĞIZ"

"Hiç kimsenin yaşam tarzıyla uğraşmayacağız. 80 milyon kardeşime söz veriyorum, kimsenin kılık kıyafetiyle uğraşmayacağız. Benim tek derdim var, onun mutfağında tencere kaynıyor mu?"

Kılıçdaroğlu başörtüsü yasağı getirmeyeceğini söyledi- VİDEO