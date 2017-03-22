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Kılıçdaroğlu: Ben hep seçimle geldim

Kılıçdaroğlu'na 7 seçim kaybettiği halde Genel Başkan olarak devam etmesinin eleştirildiği hatırlatıldı. Kılıçdaroğlu "Seçimle geldim." dedi

22.03.2017 - 22:53
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Kılıçdaroğlu: Ben hep seçimle geldim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de referanduma ilişkin soruları cevapladı.

TEK ADAMLIK YANITI: BEN HEP SEÇİMLE GELDİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "tek adamlık"la itham eden Kılıçdaroğlu, kendisinin 7 seçim kaybedip halen koltukta oturmasıyla ilgili soruya ise oldukça ilginç bir cevap verdi.

Deniz Zeyrek'in, "7 seçim kaybetti, halen koltukta oturuyor, bu tek adamlık değil mi" şeklindeki eleştirileri hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu "Ben hep seçimle geldim" cevabını verdi.

"EVET ÇIKARSA İSTİFA ETMEYECEĞİM" SİNYALİ

Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'ın bir seçim değil, referandum olduğunu vurgulayarak, herhangi bir istifanın söz konusu olmayacağının sinyalini verdi.

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