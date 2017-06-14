Kılıçdaroğlu'ndan Enis Berberoğlu açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Berberoğlu'nun MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili davada tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı.

"YARIN GÜVENPARK'TA OLACAĞIM"

CHP MYK sonrası konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Bunların hiçbirisi hakim değil. Sadece ve sadece sarayın sopası olma görevini yerine getiriyorlar. İlk kez Türkiye bu kadar ağır bir tablo ile karşı karşıya. Yarın saat 11.00'de Güvenpark'ta olacağım. Elimde sadece bir afiş olacak. "Adalet" üzerinde. Dünyanın en soylu kavramıdır. Adaletin olmadığı bir devlet mi olur? Adaletin olmadığı bir halk mı olur? Devletin temeline dinamit koyuyorlar. Adaletin temeline dinamit koyuyorlar. Yarın 11.00'de Güvenpark'ta yürüyüşümüzü başlatacağız adalet bu ülkeye gelene kadar.

"KARARI KABUL ETMİYORUZ"

Hiçbir veri olmaksızın 25 yıla mahkum ediliyor. Hangi anlayışla, hangi hukukla? Bunu asla ve asla kabul etmiyoruz. Bu kararı verenler bu kararın altında kalacaklar. Biz yıllarımızı demokrasi için harcadık. Adalet istiyoruz bu ülkede, demokrasi istiyoruz bu ülkede."

