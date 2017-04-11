Kılıçdaroğlu Bursa'da konuştu

Mustafakemalpaşa Grand Düğün Salonu’nda muhtarlar, ziraat odaları yöneticileri ve sivil toplum örgütleri temsilcileri kahvaltıda bir araya gelen Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada anayasa değişikliğinin Türkiye’nin kaderini belirleyeceğini söyledi.

"TARİHİMİZİ NİYE İNKAR EDİYORUZ"

Kılıçdaroğlu, 80 milyonu temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamının herkesin ortak değeri olduğunu, bu ortak değerin rejim değiştirilerek yok edilmek istendiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Rejim değişiyor nasıl değişiyor kendileri anlatıyor. Sayın Cumhurbaşkanının danışmanı açıklama yapıyor, 'halk kendi devletini kurmak için adım atıyor 16 Nisan’da. Sandığa gidecek halk kendi devletini kuracak.' Biz 23 Nisan 1920‘de ne yaptık. 29 Ekim 1923’te ne yaptık. Cumhuriyeti ilan ettik kendi devletimizi kurduk. Ne demek 16 Nisan’da devlet kuracağız. Kimin devleti olacak. Tarihimizi niye inkar ediyoruz.”

"YA, KEMAL KILIÇDAROĞLU NE YAPTI SİZE"

Kılıçdaroğlu refarandum konusunun anayasa değişikliği olmasına rağmen, sürekli kendisinin konuşulduğunu hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kemal Kılıçrdaroğlu, tek konuları bu. Arkadaşlarıma dedim, 'Bu 18 madde içinde belki benim atladığım vardır. Benimle ilgili bir madde var mı bir de siz bakın. Var mı böyle bir şey’ Yok diyorlar. Ama benim gördüğüm kadar, madde 1 Kemal Kılıçdaroğlu, Madde 2 Kemal Kılıçdaroğlu, madde 3 Kemal Kılıçdraroğlu, madde 18 kemal Kılıçdaroğlu. Ya Kemal Kılıçdaroğlu size ne yaptı?"

"3'ÜNÜZ DEĞİL 33'ÜNÜZ GELİN HODRİ MEYDAN"

Kendisinin doğruyu söylemediği propagandasının yapıldığını kaydeden Kılıçdaroğlu, bunu dile getirnleri televizyonda tartışmaya devet ederek şöyle dedi:

“Yüreğiniz varsa, cesaretiniz varsa, bilginiz varsa, sadece üçünüz değil isterseniz 33’ünüz gelin tek başıma geleceğim. Bütün imkanlar ellerinde, biz o imkanlara değil sadece Allah’ımıza ve milletimize güveniyoruz.” dedi.





























