16 Nisan'da gerçekleştirilecek Anayasa Değişikliği Referandumu öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da programlarına devam etti.

İnegöl ilçesinde muhtarlar, din görevlileri ve okul aile birliği başkanları ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, referandumda 'hayır' oyu verilmesi için konuştu.

"DEVLETTE ÇİFT BAŞLILIK YOK"

CHP Genel Başkanı; "Bu çıkarsa devlette çift başlılık biter" denildiğini anımsatarak, "Bu doğru değil. Devletimizde çift başlılık yok arkadaşlar. Bizim devletimizde ve bütün demokrasilerde kamuda görev alan herkesin görev alanı tanımlanmıştır. Kim tanımlamış TBMM." dedi.

"EVET ÇIKARSA ÇİFT BAŞLILIK ÇIKAR"

Tapu memurunun, nüfus memurunun, muhtarın, cumhurbaşkanının, kaymakam, büyükelçi ve milletvekilinin görev alanlarının belli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Çift başlılık ne zaman çıkar, ben kendi görev alanımın dışına çıkıp bir başkasının görev alanına müdahale edersem çift başlılık olur. Peki yeni anayasa değişikliğine evet dersek ne olur? Devlette çift başlılık olur. Nasıl? Çünkü seçilecek olan başkan hem cumhurun başkanı, aynı zamanda da bir partinin genel başkanı olacak. Bu doğrudur derseniz evet, yanlıştır derseniz hayır oyu kullanacaksınız." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu çift başlılık iddiasını bir kez daha söyledi VİDEO