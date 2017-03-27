Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Show TV-Habertürk TV-Bloomberg HT ortak canlı yayınında Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı.

KILIÇDAROĞLU GÜLDÜRDÜ

CHP'li lideri Kılıçdaroğlu'nun, başkanlık sistemi gafının yayına verilmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldürdü.

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldürdü

"ATATÜRK OLSA 'EVET' DERDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bild gazetesinin 'Atatürk hayır derdi' manşetine cevap vererek, ''Atatürk olsa evet derdi. İnönü ile bile sıkıntı yaşamıştı.'' dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında satırbaşları şöyle:

"Sadece finans olayı değil, İstanbul susuzdu, çöp dağları vardı, hava kirliliği vardı. Bizler süratle yoğun bir çalışmayla bir taraftan belediyenin finans yönetimini öncelikle ele aldık. Finans yönetiminin yanında insan yönetimini ele aldık ve tabii insan yönetimiyle finans yönetimi başarılı şekilde ele alınınca süratle mesafe aldık.

"KILIÇDAROĞLU'NUN 18 MADDEDEN HABERİ YOK"

Sayın Kılıçdaroğlu bu maddeleri okumamış. 18 maddeden haberi yok. Cumhurbaşkanı 5+5 iki dönem seçilir. İkinci dönemde 'Cumhurbaşkanı Meclis'i fesheder dedi' dikkat ederseniz. Cumhurbaşkanı'nın Meclis'i feshi yetkisi yok. Dürüst ol, yalan söyleme. Dinleyenler de zannediyor ki Cumhurbaşkanı'nın fesih yetkisi var. Böyle bir şeyi niye söylüyorsun?





"MUHTARLAR MESELESİNDE DE GAF YAPTI"

Bu muhtarlar meselesi... Orada yine bir gaf yaptı. Tayyip Erdoğan şu anda Külliye'de 16 bin muhtarı millet adına ağırladı. Biz davet ederiz, orada İçişleri Bakanımız kendileriyle konuşur. İçişleri bakanlığındaki belirli birim muhtarların sorunlarını takip eder. Daha sonra bir yemek yeriz.

ERKEKLER 65 YAŞINA, BAYANLAR 60 YAŞINA GELMEDEN MAAŞ ALAMAZ



Bir diğer konu. BM Genel Kurulu'ndaki ifadeyi gördünüz. Bu zatın BM genel kuruluna kimlerin katıldığından bile haberi yok. Oraya liderlerden çok atanmışlar geliyor. 18 yaşındaki gençlerimize büyük bir hakaret olarak görüyorum. Kaldı ki 18 yaş olarak sınırlı değildir. Şimdi ise 18-25 yaş arası gençlik bundan istifade edecek. Sadece bundan değil.

Bu yaş grubunda AB'nin ortalaması yüzde 73. Biz bu işe çok çok geç kaldık. Şöyle bi tarihimize bakalım ya. Fatih'e bakıyorsun 21 yaşında çağ kapatıp çağ açıyor. Seçme yaşı olarak 18'i veriyorsun seçilme olarak vermiyorsun. Bakan olmaya bakıyorsun, 22-25 yaşında bakanlar tanıyorum ben."