CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında Anayasa değişikliği teklifi ile ilgili konuşurken, Deniz Baykal'ın CHP adına yaptığı konuşmaya değinerek "Sayın Deniz Baykal, CHP'ye yakışan, tarine geçen bir konuşma yapmıştır" dedi ve Baykal'ı alkışlattı.

"CHP'YE YAKIŞAN KONUŞMA"

"Şimdi gündemimizde anayasa değişikliği var. Yaşadığı sıkıntıları bilmeyen, geçmişini bilmeyen geleceğini sağlıklı inşa edemez. Sayın Deniz Baykal, CHP'ye yakışan, tarine geçen bir konuşma yapmıştır. Biz herkese saygı gösterirken temel felsefemizin demokrasi olduğunun unutulmamasını isteriz. Herkes bizim gibi düşünmek zorunda değil."

Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı alkışlattı VİDEO