Girdiği tüm seçimlerde mağlubiyeti yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında kendisine oy vermeyen emeklileri hedef aldı.
SSK'YI KİM BATIRDI
SSK'nın kendi dönemine göre daha fazla zarar ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a seslenerek "SSK'yı kim batırdı" dedi.
AĞLAMAYACAKSINIZ
Kendisine oy vermeyen emeklilere de oldukça sert sözlerle yüklenen CHP Lideri, elini masaya vurarak "Bütün emeklilere sesleniyorum. Ağlayacağınıza, sandığa gittiğinizde oy vereceksiniz. Ağlamayacaksınız." dedi.
Kılıçdaroğlu elini masaya vurdu emeklilerden oy istedi VİDEO