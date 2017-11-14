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Kılıçdaroğlu elini masaya vurdu emeklilerden oy istedi

SSK'ın kendi döneminden daha kötü olduğunu savunan CHP Lideri, emeklilerin ağlayacağını kendisine oy vermesi gerektiğini söyledi.

14.11.2017 - 14:18
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Kılıçdaroğlu elini masaya vurdu emeklilerden oy istedi

Girdiği tüm seçimlerde mağlubiyeti yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında kendisine oy vermeyen emeklileri hedef aldı.

SSK'YI KİM BATIRDI

SSK'nın kendi dönemine göre daha fazla zarar ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a seslenerek "SSK'yı kim batırdı" dedi.

Kılıçdaroğlu elini masaya vurdu emeklilerden oy istedi

AĞLAMAYACAKSINIZ

Kendisine oy vermeyen emeklilere de oldukça sert sözlerle yüklenen CHP Lideri, elini masaya vurarak "Bütün emeklilere sesleniyorum. Ağlayacağınıza, sandığa gittiğinizde oy vereceksiniz. Ağlamayacaksınız." dedi.

Kılıçdaroğlu elini masaya vurdu emeklilerden oy istedi VİDEO

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