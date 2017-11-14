Kılıçdaroğlu elini masaya vurdu emeklilerden oy istedi

SSK'ın kendi döneminden daha kötü olduğunu savunan CHP Lideri, emeklilerin ağlayacağını kendisine oy vermesi gerektiğini söyledi.

1 Şeyma Subaşı'na hakaret operasyonu büyüyor Şeyma Subaşı'na organize olarak hakaret eden kadınlara yönelik operasyona İnterpol de dahil oldu. Yakalananlar çetecilikten yargılanacak.

2 Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi FETÖ ile bağlantısı olduğu iddiaları üzerine açıklama yapan Sözcü yazarı Dündar, "Bana FETÖ'cü derseniz, ayıp edersiniz." dedi.

3 Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE Balona röveşata ile vurmaya çalışan gencin görüntüsü, sosyal medyada yeni bir akım başlattı.

4 Devlet Bahçeli grup toplantısında Abdullah Gül'e yüklendi Gül'ün dış politika üzerinden yaptığı değerlendirmeye tepki gösteren MHP Lideri, 11. Cumhurbaşkanı'ndan özeleştiri cesareti bekledi.

5 CHP'li Aytuğ Atıcı Afrin operasyonuna işgal dedi Türkiye'nin Afrin için yaptığı operasyondan PYD'nin rahatsız olduğunu ifade eden CHP'li Atıcı, "Afrin'in işgali şu anda yanlıştır." dedi.

6 Suud Prensi Selman'dan Filistin lideri Abbas'a çağrı İngiliz The Times gazetesi, Suudi Prens Selman'ın Filistin lideri Abbas'a "ABD barış planını ya kabul ya da istifa et" dediğini iddia etti.