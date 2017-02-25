taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.258
USD
3,6092
EURO
3,8090
ALTIN
145,97
PETR
55,9400

Kılıçdaroğlu Erbakan'ı anma programına katıldı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile birlikte Erbakan'ı anma programına katılarak dua etti.

25.02.2017 - 21:51
  1. Haberler
  2. İç Haber
Kılıçdaroğlu Erbakan'ı anma programına katıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, vefatının altıncı yılında, Erbakan’ı anmak için düzenlenen “İlim, Fikir, Devlet ve Dava Adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı Anma Programı”nda konuşmak yapmak üzere bu yıl Kılıçdaroğlu’nu davet etti.

HALK TV CANLI YAYIN YAPTI

Anma programını Halk tv tarafından canlı olarak yayınlandı. Halk tv program öncesi izleyicilere yayını kaçırmama uyarısında bulunmuştu.

CHP LİDERİ DUA ETTİ

Programa katılan CHP lideri, merhum Necmettin Erbakan için dua etti. CHP liderinin Erbakan için programa katılması tarihe geçti. CHP lideri burada bir konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu Erbakan'ı anma programına katıldı

CHP lideri yapığı konuşmada, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'na daveti için teşekkür etti. "Daveti alınca bir an için bile tereddüt etmedim." dedi. Ardında merhum Erbakan'ı anlattı.

"RAHMETLİ ERBAKAN DA PARLAMENTER REJİMDEN YANAYDI"

Kılıçdaroğlu'nun kısa süren konuşmasında: "Yüzde 1'in üzerinde oy alan her parti Meclis'te olmalıdır." demesi alkış aldı. Merhum Erbakan'ın özgeçmişini anlatan Kılıçdaroğlu, merhum Erbakan'ın parlamenter rejimden yana tavır aldığını iddia etti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şilili reklamcının sözleri CHP'lileri şoke etti

Şilili reklamcının sözleri CHP'lileri şoke etti

246
Erdoğan: Körfez ülkeleri Diriliş'e bayılıyor

Erdoğan: Körfez ülkeleri Diriliş'e bayılıyor

146
Makam araçlarıyla en çok yol yapan vekiller

Makam araçlarıyla en çok yol yapan vekiller

302
Aziz Yıldırım'ın yerine Mahmut Uslu başkan olacak

Aziz Yıldırım'ın yerine Mahmut Uslu başkan olacak

72
Fitch'in çelişkili kararları

Fitch'in çelişkili kararları

148
AK Parti'nin referandum şarkısı: Evet ile güçlü Türkiye

AK Parti'nin referandum şarkısı: Evet ile güçlü Türkiye

173
Silopi'de El Bab zaferine tanklı kutlama

Silopi'de El Bab zaferine tanklı kutlama

98
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM