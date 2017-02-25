Kılıçdaroğlu Erbakan'ı anma programına katıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, vefatının altıncı yılında, Erbakan’ı anmak için düzenlenen “İlim, Fikir, Devlet ve Dava Adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı Anma Programı”nda konuşmak yapmak üzere bu yıl Kılıçdaroğlu’nu davet etti.

HALK TV CANLI YAYIN YAPTI

Anma programını Halk tv tarafından canlı olarak yayınlandı. Halk tv program öncesi izleyicilere yayını kaçırmama uyarısında bulunmuştu.

CHP LİDERİ DUA ETTİ

Programa katılan CHP lideri, merhum Necmettin Erbakan için dua etti. CHP liderinin Erbakan için programa katılması tarihe geçti. CHP lideri burada bir konuşma yaptı.

CHP lideri yapığı konuşmada, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'na daveti için teşekkür etti. "Daveti alınca bir an için bile tereddüt etmedim." dedi. Ardında merhum Erbakan'ı anlattı.

"RAHMETLİ ERBAKAN DA PARLAMENTER REJİMDEN YANAYDI"

Kılıçdaroğlu'nun kısa süren konuşmasında: "Yüzde 1'in üzerinde oy alan her parti Meclis'te olmalıdır." demesi alkış aldı. Merhum Erbakan'ın özgeçmişini anlatan Kılıçdaroğlu, merhum Erbakan'ın parlamenter rejimden yana tavır aldığını iddia etti.