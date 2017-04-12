Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ı ikna ederim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CNN Türk ve Kanal D'nin ortak yayınında 16 Nisan referandumu ve gündeme dair soruları cevapladı.

"KENDİME GÜVENİYORUM ERDOĞAN'I İKNA EDERİM"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak yayına çıkmış olsaydınız, Erdoğan'ı ikna edebilir miydiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Kendime güveniyorum. Adım gibi eminim keslinlikle ikna ederim. Kesinlikle bu anayasa değişikliğinin Türkiye için büyük bir risk olduğunu söylerim ve karşımda söyleyecek hiçbir şeyleri kalmaz." şeklinde cevap verdi.

Kılıçdaroğlu: Kesinlikle ikna ederim VİDEO