Kılıçdaroğlu Eskişehir'de konuştu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Eskişehir'e bağlı Sivrihisar'da konuşma yaptı. "Sandığa gidip 'Hayır'lı bir iş yapacağız" diyen Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında arkasındaki 'çatı' manzarası dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde;

"BU DEĞİŞİKLİK TERÖR SORUNUNU BİTİRECEK Mİ"

"Burada olmaktan çok mutluyum. Önümüze Anayasa getirdiler buna evet deyin diyorlar. Ama neden evet denilmesi gerektiğini anlatamıyorlar. Sabah akşam Kemal Kılıçdaroğlu'nu anlatıyorlar.

Bu Anayasa işsizlik sorununu çözecek mi? Bu Anayasa bütün komşularımızla sorunlarımızı çözecek mi? Bu değişiklik terörü bitirecek mi? Dolardaki artışı durduracak mı? Her eve huzur getirecek mi? İşgal edilen 18 adamızı geri alacak mı? Demokrasi önündeki engelleri kaldıracak mı? E bu değişikliği niye getiriyorsunuz?

"BAKAN SAYISI KAÇ OLACAK"

Anayasa değişikliğinde başkan yardımcısı 3 tane olacakmı? Olmayan bir şeyi varmış gibi millete satmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki Kılıçdaroğlu doğru söylemiyor. Siz doğru söylemiyorsunuz. Bir kişi istediği kadar başkan yardımcısı atayabilecek. Millete doğruları söylemiyorlar. Bakan sayısı kaç olacak? O da belli değil. Kim belirleyecek. Bir kişi belirleyecek.

"HAYIRLI BİR İŞ YAPACAĞIZ"

Size bir soru: Bir kişi mi büyük 80 milyon mu? Hayırlı bir iş yapacağız. Demokrasimizi güçlendireceği. Hayır oyumuzu bir bayram havasında kullanacağız.

Demokrasiyi yok etmek istediler buna izin vermedik. Çocuklarımızın geleceğini almak istediler buna izin vermedik. Nasıl? Hayır oyu kullanarak bunlara izin vermedik.

Kullanacağınız her hayır oyu bu ülkenin barışına demokrasisine ve hayrına olacaktır. Önümüze getirdikleri Anayasa değişikliği ile haklarımızı elimizden alacaklar."