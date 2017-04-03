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Kılıçdaroğlu: Evet çıkarsa başarısız sayılmayız

CHP Lideri referandum sonucunun hayır çıkmamasının başarısızlık olmayacağını söyledi.

03.04.2017 - 13:03
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Kılıçdaroğlu: Evet çıkarsa başarısız sayılmayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, evet ya da hayır çıkması durumunda ne yapacağı soruldu.

"HAYIR ÇIKMASI BAŞARISIZLIK DEĞİL"

CHP lideri, referandumda destekledikleri "hayır" sonucunun gelmemesi halinde bunu bir başarısızlık olarak görmeyeceğini söyledi.

24 TV'nin haberine göre, Kılıçdaroğlu "evet çıkarsa CHP ne yapacak" sorusuna şu yanıtı verdi;

"Evet çıkması başarısızlık değil. Parti kurumları oturulur konuşulur karar verilir bunun bir başarısızlık olarak adlandırılması durumunda ne yapılması gerekiyorsa ona göre işlem yapılır."

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