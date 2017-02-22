Kılıçdaroğlu'nun içi rahat

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet'ten Ayşe Sayın'ın sorularını yanıtladı.

Referanduma dönük “pozitif kampanya” kararı alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin yürüteceği kampanyanın ayrıntılarını açıkladı:

"KENDİNİZİ YENİLMİŞ HİSSEDER MİSİNİZ?"

'Evet' çıkarsa kendinizi yenilmiş hisseder misiniz?

Evet çıkmayacak ki… Biz bunu alandan görüyoruz.

CHP'NİN HAYIR KAMPANYASI

CHP tanıtım kampanyası yapacak mı, referandum kampanyasının yol haritası nasıl olacak?

'Hayır' kampanyasının temel özelliği çoğulcu olması. 'Evet' diyen iki kesim var, ama hayır diyen geniş bir kitle var. Bunlar siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları… Çoğulcu bir kampanya yürüyor şu anda. Biz şu anda dominant olarak öne çıkıp o çoğulcu yapının dengesini bozmak istemiyoruz. Biz de ayrıca kendi kampanyamızı CHP olarak götüreceğiz tabii. O yüzden hazırlıklarını yapıyoruz, müziğini bulmaya çalışıyoruz. Güzel çalışmalar yapılıyor. Tek bir firmayla anlaşmamız da yok bu çoğulcu yapıya uygun olarak. Üreticiler de çoğulcu, onlar da değişik ürünler üretiyor, getiriyor.

