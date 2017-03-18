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Kılıçdaroğlu: Evet oyunun vebali ağırdır

Referanduma 1 aydan az bir zaman kala liderlerin mitingleri devam ediyor. Kılıçdaroğlu Evet oyu kullananları vebal almakla uyardı.

18.03.2017 - 09:15
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Kılıçdaroğlu: Evet oyunun vebali ağırdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın’da vatandaşlara seslenirken Anayasa değişikliğine ilişkin şunları söyledi:

“Başbakan olmayacak. Kaç bakan olacağı bir kişinin takdirine bağlı. Hiçbir bakan, milletvekili olmayacak. Peki bu milletvekilleri ne iş yapacak? Beklersiniz değil mi Aydınlı bir milletvekili, bakan olsun diye. Ama olmayacak”

Kılıçdaroğlu: Evet oyunun vebali ağırdır

EVET OYU KULLANMANIN VEBALİ AĞIRDIR

Kılıçdaroğlu, konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

Erzurum Kongresi’ni tek adam yapmadı. Sivas Kongresi’ni tek adam yapmadı. Amasya Tamimi’ni tek adam yayımlamadı. Hep birlikte mücadele ettik, ‘Bir kişiye bütün yetkiler verilmez’ dedik. Söylemeye devam ediyoruz. Önümüzde fırsat var. Demokrasiyi savunma, güçlendirme fırsatı. Bütün yetkileri bir adama mı verelim? Ortak aklı mı etkin kılalım? Mesele bu kadar basittir. Bir kişiye yetki veriyoruz, ‘Al tepe tepe kullan’ diyoruz, olmaz. ‘Evet’ oyu kullanmanın vebali ağırdır.

DİLİNE HAKİM OLMAYAN

Kutuplaşmayı siz yarattınız. Yurtdışında yaşayan Türkler diken üstünde, ‘Acaba bizi geri gönderecekler mi?’ diye. Diline hâkim olamayan adam devleti iyi yönetemez. Devleti iyi yönetecek adam diline hâkim olacak. ‘Hayır’ diyenlere terörist diyorlar. Çünkü neden ‘Evet’ diyeceğini anlatamıyorlar. Çünkü buna ‘Evet’ diyecek tarafı yok. Bir kişiyi ikna ettiğimiz zaman Türkiye Cumhuriyeti'ni 24 saatte ele geçirebilirsiniz. Bunlar FETÖ diyorlardı. '35 yılda paralel devlet kurdular' diyorlar. 35 yıla gerek yok, bir kişi her şeyi yapacak.

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