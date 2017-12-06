Kemal Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında, partisinin dünkü "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu.
Başvuru dilekçesinde, Kılıçdaroğlu hakkında atılı suçtan soruşturma yapılarak, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan kamu davası açılması talep edilmişti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten soruşturma başlattı.