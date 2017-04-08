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Kılıçdaroğlu hayır çıkacağından emin

CHP lideri, hayır oylarının önde olduğunu belirterek "katılım yüksek olursa 'hayır' katlanır" dedi.

08.04.2017 - 10:49
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Referandum sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Hayır' oylarının önde olduğunu belirtti.

Katılım oranı ne kadar yükselirse hayır oylarının o derece yükseleceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, herkesin sandığa gitmesi gerektiğini belirtti ve yurt gezileri sırasında yaptığı bazı tespitleri de gazete yöneticileriyle paylaştı. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

Kılıçdaroğlu hayır çıkacağından emin

"HAYIR ÇIKACAĞINA EMİNİM, KÖYE GİTTİM"

“Referandumdan hayır çıkacağından eminim. Daha önce bize sadece 3 oy çıkan bir köye bile gittik. Köyün tamamı hayır diyor. Oturmuşlar hayır deme kararı almışlar. Çünkü 'Bir insana bu kadar yetki verilmez' diyorlar. Katılımın yüksek olması çok önemli. O zaman hayır oranı katlanır.

"BİZE HİÇ OY ÇIKMAMIŞ KÖYLERE GİDECEĞİZ"

İşleri güçleri Kılıçdaroğlu. Ben olmasam miting yapamayacaklar. Polemiğe girmeyeceğim. Konu anayasa olduğu için değişiklik istenen maddelere yoğunlaşmamız gerekiyor. Bugün, bize hiç oy çıkmamış 150 köyün muhtarıyla konuşacağız. Referandum sürecini değerlendireceğiz. Seçimlerde istediğin partiye oy ver. Ama referandumda hayır de."

"SURİYE'DEKİ KİMYASAL SALDIRI İNSANLIK SUÇU"

Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin ve dünyanın bir ortak gündemi oluştu. Suriye'de kullanılan kimyasal silahlarla ilgili. Kimyasal silahların kullanılması insanlığa karşı suçtur. Bu konuda Suriye'de rejimin rolünün belirlenmesi hepimizin ortak görevidir. BM'nin bu konuda duyarlı bir politika izleyeceğine eminiz.

"SORUMLULARINDAN BİRİ DE TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİŞTİKASI"

Anayasa değişikliği felaket getirecek. 16 Nisan'da herkes sandığa gitmeli. Güvenliği sağlamalıyız.

Eğer Türkiye o yanlış adımları atmasaydı, bugün Suriye'de ve Ortadoğu'da böyle bir tablo çıkmazdı ortaya. Bugün böyle bir tablo ortaya çıkmışsa, bunun sorumlularından birisi de Türkiye'nin dış politikasıdır " şeklinde konuştu.

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