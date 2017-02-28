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Kılıçdaroğlu referandumda HAYIR oyu istedi

Referandumda muhafazakarların oylarına talip olan CHP Lideri, EVET oylarının vebalinin ağır olduğunu söyledi.

28.02.2017 - 14:37
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Kılıçdaroğlu referandumda HAYIR oyu istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. 16 Nisan'da yapılacak referanduma ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Lideri, EVET oyunun vebalinin ağır olduğunu, HAYIR oyunda huzur ve bereket olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu referandumda HAYIR oyu istedi

EVET OYUNUN VEBALİ AĞIRDIR

Kemal Kılıçdaroğlu, "Evet oyunun vebali ağırdır. Bu kadar yetki bir kişiye verilmez, 'Hayır' diyeceksiniz. Hayır oyunun hiçbir vebali yok. Huzur içinde kullanabilirsiniz. Bildiğiniz bir yol var. En iyi yol bildiğiniz yoldur.

Kemal Kılıçdaroğlu HAYIR oyu istedi VİDEO

HAYIR OYUNUN HUZURU BEREKETİ VARDIR

Bu bir parti meselesi değildir. Demokrasi benim için de benim gibi düşünmeyen için de geçerlidir. Hayır oyu kullanmanın huzuru ve bereketi vardır. Bilinmeyen bir yola sürüklenmemek umuduyla hepinizi 'Hayır'a davet ediyorum." şeklinde konuştu.

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