Kılıçdaroğlu'ndan Hollanda çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da vatandaşlara hitap etti. Gündemi değerlendiren Kılıçdaroğlu, Hollanda krizine ilişkin konuştu.

"BAKANLARIMIZ ENGELLENİYORSA.."

Hükümete çağrı yapan CHP Lideri, "Diplomaside bir kural vardır. Diplomatların dokunulmazlığı vardır, bakanların da dokunulmazlıkları vardır. Bakanlarımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları, Almanya'ya giderken engelleniyorsa, Hollanda'ya giderken engelleniyorsa bu kabul edilemez, bunu kabul etmiyoruz. Buna karşı her türlü tepkimizi CHP olarak da gösteriyoruz ve göstereceğiz.





"HÜKÜMETE ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

Şimdi hükümete net ve açık bir çağrıda bulunuyorum. Lafla peynir gemisi yürümez. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanını Hollanda'ya sokmuyorlarsa, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı kendi konsolosluğuna, büyükelçiliğine gidemiyorsa ve engel çıkartılıyorsa Hollanda'yla ilişkilerimizi lütfen askıya alın. Lütfen askıya alın. Her türlü desteği vereceğiz." dedi.