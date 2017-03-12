taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.611
USD
3,7299
EURO
3,9790
ALTIN
144,50
PETR
51,2800

Kılıçdaroğlu'ndan Hollanda çıkışı

Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan krize ilişkin konuşan CHP Lideri, "Hollanda'yla ilişkilerimizi lütfen askıya alın" dedi.

12.03.2017 - 15:17
  1. Haberler
  2. Gündem
Kılıçdaroğlu'ndan Hollanda çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da vatandaşlara hitap etti. Gündemi değerlendiren Kılıçdaroğlu, Hollanda krizine ilişkin konuştu.

"BAKANLARIMIZ ENGELLENİYORSA.."

Hükümete çağrı yapan CHP Lideri, "Diplomaside bir kural vardır. Diplomatların dokunulmazlığı vardır, bakanların da dokunulmazlıkları vardır. Bakanlarımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları, Almanya'ya giderken engelleniyorsa, Hollanda'ya giderken engelleniyorsa bu kabul edilemez, bunu kabul etmiyoruz. Buna karşı her türlü tepkimizi CHP olarak da gösteriyoruz ve göstereceğiz.

Kılıçdaroğlu'ndan Hollanda çıkışı

"HÜKÜMETE ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

Şimdi hükümete net ve açık bir çağrıda bulunuyorum. Lafla peynir gemisi yürümez. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanını Hollanda'ya sokmuyorlarsa, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı kendi konsolosluğuna, büyükelçiliğine gidemiyorsa ve engel çıkartılıyorsa Hollanda'yla ilişkilerimizi lütfen askıya alın. Lütfen askıya alın. Her türlü desteği vereceğiz." dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türklere saldıran Hollanda polisi yere serildi

Türklere saldıran Hollanda polisi yere serildi

296
Bakan Kaya Hollanda polisi eşliğinde Almanya'ya gitti

Bakan Kaya Hollanda polisi eşliğinde Almanya'ya gitti

380
Çölaşan, bakanlarımızın hakarete uğramasından mutlu oldu

Çölaşan, bakanlarımızın hakarete uğramasından mutlu oldu

342
Hollanda'da Türk vatandaşlarına polis köpekli müdahale

Hollanda'da Türk vatandaşlarına polis köpekli müdahale

316
Devlet Bahçeli'den Avrupa'da oturma eylemi talimatı

Devlet Bahçeli'den Avrupa'da oturma eylemi talimatı

180
Hollanda konsolosluğunda Türk bayrağı göndere çekildi

Hollanda konsolosluğunda Türk bayrağı göndere çekildi

184
Makedonyalı bakan: Biz Hollanda'yı Srebrenitsa'da tanıdık

Makedonyalı bakan: Biz Hollanda'yı Srebrenitsa'da tanıdık

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM