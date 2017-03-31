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Kılıçdaroğlu: Evet oyunun onuru vardır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da yaptığı konuşma sırasında evet oyunun onuru olduğunu söyledi.

31.03.2017 - 20:13
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Kılıçdaroğlu: Evet oyunun onuru vardır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum çalışmaları kapsamında Isparta'ya geldi. İlk olarak Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliğine giden Kılıçdaroğlu, esnaf odalarını temsilcilerine neden hayır demeleri gerektiğini anlattı.

"EVET OYUNUN ONURU VARDIR"

Isparta'da yaptığı konuşmada "evet oyunun onuru vardır" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu ifadesini düzelterek, "Affedersiniz hayır oyunun onuru vardır. Çünkü demokrasiye sahip çıkılıyor. Demokrasi çok önemlidir. Evetin vebali ağırdır" dedi.

Kılıçdaroğlu: Evet oyunun onuru vardır

Tarafsız bir cumhurbaşkanı, Türkiye'yi temsil etmesi, arabasında Türk bayrağı taşıması için ve 80 milyonu kucaklaması için 'hayır' oyu kullanmak gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, taraflı, bir partinin genel başkanının cumhurbaşkanı olmasını isteyenlerin 'evet' oyu kullanabileceğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu: Evet oyunun onuru vardır VİDEO

"YAPILACAK TERCİH TÜRKİYE'Yİ İLGİLENDİRİYOR"

Tercihin Türkiye'yi ilgilendirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Anayasa değişikliğinde sandığa giderken kendimize soru sorup, öyle oy kullanacağız. Başbakanlığı kaldırıyorlar, anayasa değişikliğiyle. Diyorlar ki 'Başbakanlığa gerek yok'. Sadece o mu? Hayır. Devletin yapısı ve işleyişiyle ilgili bütün yetkiler bir kişiye veriliyor. Yani kaç kişinin bakan olacağına, kaç tane başkan yardımcısı olacağına bir kişi karar verecek. Devlette hangi niteliktekiler bakan, müsteşar olur; vali, kaymakam, doktor olur; üniversitede rektör, dekan olur; bunlara bir kişi karar verecek. Bugün bu yetki TBMM'de. Meclis, yani milli irade karar veriyor."

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