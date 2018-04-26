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Kılıçdaroğlu Kemal Derviş'i aday yapmayı düşünüyor

Abdullah Gül ittifakın cumhurbaşkanı adayı olmayınca Kemal Kılıçdaroğlu CHP'lilerin istediği gibi parti içinden bir adayı, Kemal Derviş ismini açıklamaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 26.04.2018 - 09:48..
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Kılıçdaroğlu Kemal Derviş'i aday yapmayı düşünüyor

Kılıçdaroğlu Kemal Derviş'i aday yapmayı düşünüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak kurarak cuhmurbaşkanlığı yarışında adaylarının Abdullah Gül olmasını istiyordu. Fakat Meral Akşener adaylığından vazgeçmeyince bu plan suya düştü. Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle kapalı grup toplantısında rotayı başka bir isme çevirdi.

EKONOMİDEN ANLAYAN CUMHURBAŞKANI TANIMI

CHP'li milletvekilleri partili bir cumhurbaşkanı adayı istedi. Bazı milletvekilleri Muharrem İnce, Yılmaz Büyükerşen gibi isimleri önerse de CHP Lideri, "Türkiye'nin ekonomisinin kötüye gittiğini" vurgulayarak, ekonomiden anlayan, ekonomi konusunda başarılı çalışmaları olmuş bir cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin önemine işaret etti. Kaynak: Ensonhaber

KILIÇDAROĞLU'NUN YENİ ADAYI KEMAL DERVİŞ

Kılıçdaroğlu'nun bu tanımlamayla Kemal Derviş'i işaret ettiği düşünülüyor. Derviş CHP üyesi bir isim. Geçtiğimiz yıllarda Kemal Derviş'in CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorulmuştu. Kılıçdaroğlu da "Neden olmasın" yanıtını vermişti. Kaynak: Ensonhaber!

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