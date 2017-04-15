Kılıçdaroğlu Kızılay'da konuştu

KILIÇDAROĞLU'NDAN SİLİVRİ ESPRİSİ

Toplanan kalabalığa "Öyle anlaşılıyor ki siz korsan bir gösteri yapıyorsunuz. Hepinizi Silivri'ye göndereceğim." esprisi yapan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"YARIN DEMOKRASİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

"Hepinizi çok seviyorum. Hepinize güveniyorum. Bu ülkenin insanına güveniyorum bu ülkenin insanı bilge insandır. Bu topraklardan binlerce yüz binlerce bilge insan çıktı. Yarın hep birlikte gideceğiz ve demokrasimize sahip çıkacağız. Yaşlısı, genci, kadını ve erkeği kim olursa olsun. Hep birlikte yola çıkmak ve demokrasiye sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir. Hepinize şükran borçluyum. Hepiniz sağ olun, var olun. Ülkemiz için geleceğimiz için bayrağımız için çocuklarımız için hep birlikte mücadele edeceğiz."

'EVET' ÇADIRINA DA SESLENDİ

Konuşmasının ardından yolun karşısındaki 'evet' çadırında bulunanlara da seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Evet' tercihinde bulunan bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Demokrasinin gereğini yapıyorsunuz. Biz de size saygı duyuyoruz." dedi.