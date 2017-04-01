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Kemal Kılıçdaroğlu: Kontrolsüz güç güç değildir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli'de '2. Bölge Muhtarlar Buluşması'na katıldı.

01.04.2017 - 11:56
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Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada referanduma değindi.

"Yeni sistemde bir kişiyi ikna ederseniz bütün Türkiye'yi ele geçirirsiniz. Bütün atama yetkileri bir kişiye verilmiş. Yani bir kişiyle bütün Türkiye ele geçirilebilir. Bu konuda her birimizin tek tek sorumluluğu var" diyen Kılıçdaroğlu:

"Şunu da yapma yetkisi var bir sabah kalkıp bütün muhtarlıkları kaldırır. Ne diyor devletin yapısı ve işleyişiyle ilgili her türlü kararı alabilir. Mesela kıdem tazminatını kaldırabilir, asgari ücreti dondurdum diyebilir. Yeni modelde bu böyle. Şimdiki modelde bu yetkiler TBMM'dedir. Kanun çıkması gerekir. Bu yetkinin bir kişiye verilmesi doğru mudur? Bu kararı siz vereceksiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin niye yetkilerini elden alıyor. Meclis'in yetkilerini arttırmamız gerekirken, bu yetkileri alıyoruz bir kişiye veriyoruz. Bir de şu var; Diyelim ki bir yerde bir sorun var. Siz bir milletvekiline ulaştınız dediniz ki bu sorun niye çözülmüyor, milletvekili şimdiki sistemde Salı günü kürsüde bunu dile getirir ve Bakan da buna cevap vermekle yükümlüdür. Yeni sistemde artık bunu kaldırıyorlar." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu: Kontrolsüz güç güç değildir

"KONTROLSÜZ GÜÇ GÜÇ DEĞİLDİR"

"Bunun partilerle, kişilerle ilgisi yok." diyen Kılıçdaroğlu, "Yetki demokrasilerde kontrol edilmek için vardır. Kontrolsüz güç güç değildir. Kontrolsüz güç felaket getirir. Demokrasilerin varlık nedeni gücü kontrol etmektir. Anayasa'nın varlık nedeni devletin gücü karşısında vatandaşı güvenceye almaktır. Hayır vazgeçmeyelim, adalet güçlü olsun, mülkün yani devletin temeli olmaya devam etsin istiyorsanız zaman gideceğiz "hayır" oyu kullanacağız." şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu: Kontrolsüz güç güç değildir

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