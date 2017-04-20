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Kılıçdaroğlu: Meclis'ten neden çekilelim

CHP'yi Meclis'e milletin gönderdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Meclis'i terk etmeyeceklerini söyledi.

20.04.2017 - 08:29
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Kılıçdaroğlu: Meclis'ten neden çekilelim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Posta'ya konuşan CHP Lideri, partisinin 2 saatte değişen sine-i millet kararına da değindi.

"TERK ETMEK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK"

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi; "Meclis’i terk etmek gibi bir niyetimiz yok. Meclis’ten neden çekilelim. Bizi oraya millet gönderdi. Orada olacağız ve yapılan seçim hilesine karşı milletin hakkını savunacağız.

Ortada 50 milyon seçmenin oyu var. Bu oyların hesabını bizden başka soracak kimse yok. Milletin hakkını yedirmeyiz.

AİHM'E GİDERİZ

Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz. Netice alamazsak bu ihlali Avrupa İnsan hakları Mahkemesi’ne (AİhM) kadar taşırız.

SOKAK ÇAĞRISI YAPTI

Gençler 16 Nisan akşamı benden çok daha heyecanlı bir konuşma bekliyorlardı. Ancak biz YSK’yı hedef almayı tercih ettik.

Hukuku önemseyen herkesin YSK kararını protesto etmek hakkıdır."

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