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Kılıçdaroğlu muhtarlar buluşmasında

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da muhtarlarla bir araya geldi.

24.03.2017 - 10:45
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kk

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından satır başları:

"Program olursa Düzce’de tabi ki miting yapacağız. Şu anda 9 vekilimiz Düzce’de çalışıyor. Şu anda fazla mitingi yapmıyoruz. Mitingden fazla, biraya gelip konuşmaya ihtiyacımız var. Ülkenin geleceği hepimizi ilgilendiriyor. Ortak aklı egemen kılmamız gerek. Birlikte oturup kararımızı vereceğiz.

BİR KARARNAMEYLE MUHTARLIKLAR BİTEBİLİR

Tüm arzumuz sivil toplumun güçlenmesi ama öyle bir süreçten geçiyoruz ki, yasal altyapısı olan sendikalar bile sesini çıkaramıyor. Bir kararname ile muhtarlıkları kaldırabilirler. Söylediklerimi çarpıtıyorlar. Ben hiç bir zaman belediyeler kapatılır demedim, muhtarlıklar için dedim. Türkiye’de bütün muhtarların oturup düşünmesi lazım"

AYRINTILAR GELİYOR..

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