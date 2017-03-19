Kılıçdaroğlu muhtarlara seslendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul 1. Bölge Muhtarlar Buluşmasında konuşutu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları;

"Meclis'ten alınan yetkiler tek bir kişiye veriliyor. Meclis milli iradeyi temsil ediyor diyenler 'HAYIR' demeli.

Verdiğiniz yetkiyle muhtarlıkları kapatabilirler. Belediyeleri kapatamaz. Belediyeler yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimlerle ilgili yetki verilmemiştir.

Ekonomik ve sosyal haklarda kararname çıkarma yetkisi var.

Sorun Ali, Veli işi değildir. Sorun Türkiye'nin nasıl yönetileceğidir.



Ortak akıl yok, tek akıl tek kişi var. Bunun için itiraz ediyoruz. Mevcut sistemin eksikleri var ama giderilebilir.

PARLAMENTER SİSTEM

Herkesin çalıştığı ve hesap verdiği sistem: Parlamenter sistem. Son 2,5 yıldır fiili başkanlık sistemi var. Ülkenin durumu daha mı iyi. Ekonomi daha mı iyiye gitti? TRT tarafsız yayın mı yapabiliyor? Gazeteci istediğni mi yazabiliyor?





FİİLİ BAŞKANLIK ANAYASAL GÜVENCE ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Son 2 buçuk yıldaki fiili başkanlık, anayasal güvence altına alınmaya çalışılıyor. Kişiye bağlı sistem olmaz. Osmanlı'da bile böyle bir sistem yok, dünyanın hiçbir ülkesinde yok. O kişi hata yaptığı zaman telafi edecek makam yoktur tamamının bedelini halk öder.

Yeni seçilecek adam kul hakkı yerse ne yapacaksınız?

ECEVİT ZATEN 35 MADDE DEĞİŞTİRMİŞTİ

12 Eylül Anayasası elbette değişmeli. 2 önceki parlamentoda 4 parti 60 madde üzerinde anlaşıldı. Rahmetli Ecevit zaten 35 maddesini değiştirmişti. Sayın Davutoğlu'na söyledik, Sayın Yıldırım'a da söyledik. Darbe hukukunu değiştirelim, çağdaş bir anayasamız olsun dedik.

Bir partinin genel başkanı hakim tayin etsin mi?

MİLLETE GÜVENDİĞİMİZ İÇİN AYM'YE GİTMEDİK

18 maddenin içine yargınının 'bağımsız olmalı' kısmına yanına bir kelime eklemişler. 'Tarafsız olmalı' diye. Torba bir Anayasa. Bir maddede 30 madde birden değiştiriyorlar. Millete güvendiğimiz için Anayasa Mahkemesi'ne gitmedik. "