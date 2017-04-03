Kılıçdaroğlu oğluna kız istedi

İstanbul’daki çalışmalarının ardından önceki akşam Ankara’ya dönen CHP Lideri, oğlunun kız arkadaşı Mine Alşan’ı ailesinden istedi ve Alşan ailesinin evindeki törende söz yüzükleri takıldı.

ODTÜ'DE DERS VERECEK

Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu, Güney Kore’de ‘Siyasette Kayırmacılık’ üzerine yaptığı doktorayı tamamladıktan sonra askerlik için Türkiye’ye dönmüş ve askere gidinceye kadar Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencilerine ders vermeye başlamıştı.

"CİCİ BİR KIZIMIZ OLACAK"

Askerlik önceki nişan yüzüklerinin takılacağı öğrenilirken, CHP lideri, katıldığı bir TV programında gelin adayı için, “Cici bir kızımız daha olacak” ifadesini kullanmış, “Görkemli düğünlere alışık değiliz. Ben mütevazi, aile içinde nikâh yapılmasını isterim” demişti.