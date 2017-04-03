taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.947
USD
3,6341
EURO
3,8737
ALTIN
145,81
PETR
53,6400

Kılıçdaroğlu oğluna kız istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum çalışmaları arasında oğlunun söz yüzüklerini taktı.

03.04.2017 - 08:22
  1. Haberler
  2. Gündem

chp

İstanbul’daki çalışmalarının ardından önceki akşam Ankara’ya dönen CHP Lideri, oğlunun kız arkadaşı Mine Alşan’ı ailesinden istedi ve Alşan ailesinin evindeki törende söz yüzükleri takıldı.

ODTÜ'DE DERS VERECEK

Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu, Güney Kore’de ‘Siyasette Kayırmacılık’ üzerine yaptığı doktorayı tamamladıktan sonra askerlik için Türkiye’ye dönmüş ve askere gidinceye kadar Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencilerine ders vermeye başlamıştı.

"CİCİ BİR KIZIMIZ OLACAK"

Askerlik önceki nişan yüzüklerinin takılacağı öğrenilirken, CHP lideri, katıldığı bir TV programında gelin adayı için, “Cici bir kızımız daha olacak” ifadesini kullanmış, “Görkemli düğünlere alışık değiliz. Ben mütevazi, aile içinde nikâh yapılmasını isterim” demişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e tepki

Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e tepki

63
Ünlü model Raudha Athif intihar etti

Ünlü model Raudha Athif intihar etti

5
Baykal: Hayır çıkarsa düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğiz

Baykal: Hayır çıkarsa düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğiz

300
ABD'den terör örgütü PKK'ya LAW silahı

ABD'den terör örgütü PKK'ya LAW silahı

38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 54 kanuna onay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 54 kanuna onay

13
Cinayet şüphelisi pazarda alışveriş yaparken yakalandı

Cinayet şüphelisi pazarda alışveriş yaparken yakalandı

6
Terör örgütü PKK'nın Mersin sözde sorumlusu yakalandı

Terör örgütü PKK'nın Mersin sözde sorumlusu yakalandı

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM