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Kılıçdaroğlu öğretmenlerle bir araya geldi

İstanbul Ataşehir'de öğretmenlerle buluşan CHP Lideri öğretmenlere seslendi: Bu ülkenin en büyük güvencesi sizlersiniz.

22.11.2017 - 22:27
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Kılıçdaroğlu öğretmenlerle bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Öğretmenler Günü etkinliğinde yaklaşık 2 bin öğretmenle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu öğretmenlerle bir araya geldi

SİZE ŞÜKRAN BORÇLUYUZ

Kemal Kılıçdaroğlu, programda öğretmenlere hitaben bir konuşma yaptı. Sözlerine "Bu ülkenin en büyük güvencesi sizlersiniz " diyerek başlayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

Sizler Türkiye Cumhuriyetini çağdaş uygarlığa ulaştıracak olan kişilersiniz. Size şükran borçluyuz. Bunu kelimelerle anlatamıyorum. Sizler Türkiye'yi geleceğe, uygarlığa taşıyacaksınız.

Kılıçdaroğlu öğretmenlerle bir araya geldi

KONUŞMAYI, TARTIŞMAYI SİZDEN ÖĞRENECEKLER

Çocuklarımızı eğiteceksiniz. Onlar güzel bir dünyayı sizlerle keşfedecekler. Onlar hayatı sorgulamayı sizlerden öğrenecekler. İyi bir insan olmayı, dinlemeyi, konuşmayı, tartışmayı sizden öğrenecekler. Tıpkı benim sizden öğrendiğim gibi. Sizlere çok şey borçluyuz. Bu ülkenin Başbakanlarını, bakanlarını, komutanlarını, akademisyenlerini yetiştiren sizlersiniz. O nedenle sizlere şükran borçluyuz.

Kılıçdaroğlu öğretmenlerle bir araya geldi

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ BELİRLEYEN SİZLERSİNİZ

Sizler Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefte yürüdüğü sürece Türkiye'nin sırtını hiçbir güç yere getiremez. Öğretmenlerimi hala arada bir görürüm. Arada telefon ederim. Onlara şükranlarımı iletirim. Türkiye'nin geleceğini belirleyen sizlersiniz. Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından buradan ayrıldı.

Kılıçdaroğlu öğretmenlerle bir araya geldi

Kılıçdaroğlu öğretmenlerle bir araya geldi

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