Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptıkları itirazlardan olumsuz yanıt alan Kılıçdaroğlu, AB'ye şikayete hazırlanırken AB'den gelen "Saygı duyuyoruz." açıklamasıyla yıkıldı. Bu yıkımın ardından Kılıçdaroğlu bu kez YSK'yı suçladı. Partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada; "Oylarımız sandıkta değil, YSK'da çalındı." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Oylarımız sandıkta değil, YSK'da çalındı VİDEO

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Temsilcisi Federica Mohgherini, referandum ile ilgili yaptığı açıklamada; "Referandum sonuçlarına saygı duyuyoruz, Türkiye ile müzakereler askıya alınmadı." demişti.

AB: Türkiye ile müzakereler askıya alınamaz haberi