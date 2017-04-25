Kılıçdaroğlu PM öncesi konuştu: Susmayacağız

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi'nden önce bir konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmadan öne çıkan kısımlar şunlar;

"SUSMAYACAĞIZ"

"Sen artık bir siyasetçisin kardeşim, yasanın bu kadar açık bir hükmünü çiğniyorsan gayri meşru bir anayasa oylamasının tek nedeni sensin. Gidin, oy kullanın biz sandıklara sahip çıkacağız dedik. Sandıklara sahip çıktık. Sandıklarda oy hırsızlığı olmadı ama bir baktık ki YSK'da çalınmış. YSK'nın iradesi ipotek altına alınmıştır. Bu gerçeği herkese anlatmalıyız. Mesele bitti diyorlar. Dünyanın gerekçesi var. Sandığa giden 49 milyon kişinin hakkını kim savunacak. YSK'daki hakimler ahlak yoksunu olduğu için onlara sormuyorum. Bu soruyu vicdanlı evet hayır oyu verecek vatandaşlara soruyorum. Susun diyorlar, biz susmayacağız. Üzerine üzerine gideceğiz. Hukukun üstünlüğüne inandığımız için susmayacağız. Evet oyu verenler de rahatsızlar. Onlar da huzur için de değil. Adaletli bir seçim olmasını herkes ister. Anayasa'nın 67. maddesine göre seçimleri adaletli yapması gereken bir kurum adaletsiz yapmışsa hesap vermesi gerekir. Kimsenin imtiyazı yoktur.

"BU ANAYASAYLA ÜLKE YÖNETİLEMEZ"

Toplumun yüzde 50'sinin kabul etmediği bir anayasa kabul edilemez. Toplumsal ayrışma belgesidir bu. Türkiye'nin toplumsal uzlaşmaya ihtiyacı var. Bu anayasayla Türkiye Cumhuriyeti yönetilemez. Dolayısıyla hem OHAL koşulları olacak hem haksız bir süreçte oylama olacak. Vatandaşların yüzde 50'si hayır diyecek, YSK hukuksuzluk yapar; dünyanın hangi demokratik ülkesinde böyle bir oylama kabul edilir? Bu ülke hepimizin, evet diyen vatandaşlara saygı duydum, gerekçelerini bile sorgulamadım. Böyle bir anayasa değişikliği bizim tarihimizde hiç olmadı. YSK'nın önce hesap vermesi lazım ve o kurumun sorgulanması lazım. Bir üye farkına vardı şerh koydu. Bugün o aykırılığı Zühtü Arslan gayet net hiçbir yoruma yer vermyecek şekilde açıkladı ve noktayı koydu. Biz de sonuna kadar gideceğiz."