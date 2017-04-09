Kılıçdaroğlu Sinop'ta

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Sinop'un Boyabat ilçesinde vatandaşlara hitap ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"SABAH KILIÇDAROĞLU AKŞAM KILIÇDAROĞLU"

"Diyorlar ki Kılıçdaroğlu doğruları söylemiyor. Devletin televizyonları elinizde. İl il konuşuyorsunuz tabi. Haklarıdır da. Ama ne konuşuyorlar. Sabah Kılıçdaroğlu öğlen Kılıçdaroğlu. Akşam Kılıçdaroğlu."

15 yıldır iktidardalar. Milletin yehine kanun çıkardılar da engel mi olduk. Teklik Allah’a mahsustur. 80 milyonun hakkını nasıl bir teke emanet edeceksiniz.