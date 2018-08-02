Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1 numaralı gündemi yine kurultay.

İNCE TARAFI: 630 İMZA TOPLADIK

Öğleden sonra CHP Genel Merkezi'ne giden Muharrem İnce'ye yakın isimler Gaye Usluer ve Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için 630 imza topladıklarını ve kurultaya gidilmesi gerektiğini ifade etti.

Muharrem İnce 630 imza topladı VİDEO

KILIÇDAROĞLU TARAFI: YETERLİ SAYI YOK

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise yaptığı açıklamada; "İncelemeler tamamlandıktan sonra ayrıntılı bilgiyi sunacağız. İlk incelemelere göre olağanüstü kurultay için yeterli sayı yok." dedi.

Kılıçdaroğlu tarafı: Yeterli imza yok VİDEO