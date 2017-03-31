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Kılıçdaroğlu: Tek güvencemiz Allah'ımız

Referandum çalışmalarına tüm hızıyla devam eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'da halka seslendi.

31.03.2017 - 13:44
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Burada yaptığı konuşmasında "Bizim tek güvencemiz var: Allah'ımız ve vatandaşımız var" vurgusunda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"TEK GÜVENCEMİZ VAR: ALLAH'IMIZ VE VATANDAŞLARIMIZ VAR"

"Çıkamıyorlar. Tartışma yapamıyorlar. Bakın devletin forsunu, arabalarını, uçaklarını, otobüslerini, parasını kullanıyorlar, televizyonlarını kullanıyorlar ama 'evet'i bir türlü anlatamıyorlar. Bizim hiçbir imkanımız yok, tek güvencemiz var. Allah'ımız ve vatandaşımız var. Bizim güvencemiz de öyle. Köy köy, kasaba kasaba dolaşıp bunu anlatacağız. Bu memleket hepimizin memleketi. Bunun sağcısı solcusu yok. Bu anayasa hepimizin, birlikte karar vereceğiz. Çocuklarımızı, demokrasimizi düşünüceğiz. Milli Kurtuluş Savaşı'nı, Erzurum'u, Sivas'ı ve Amasya Tamimi'ni düşüneceğiz"

Kılıçdaroğlu: Tek güvencemiz Allah'ımız


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