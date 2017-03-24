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Kılıçdaroğlu Trabzon'dan gelin alacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'na Trabzon'dan kız isteyeceğini söyledi.

24.03.2017 - 14:11
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Kılıçdaroğlu Trabzon'dan gelin alacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Radyo Viva'ya gündeme dair açıklamalarda bulundu. Oğlu Kerem Kılıçdaroğlu hakkında çıkan 'evleniyor' iddialarını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"İNŞALLAH TRABZONLU BİR GELİNİMİZ OLACAK"

"Evet, doğru. İnşallah Trabzonlu bir gelinimiz olacak.16 Nisan referandumu öncesi Trabzon'a gideceğiz, hayırlı bir işi yapacağız."

Kılıçdaroğlu Trabzon'dan gelin alacak

"OĞLUM ASKERLİĞİNİ YAPACAK"

Diğer yandan Kerem Kılıçdaroğlu'nun, Güney Kore'de sürdürdüğü doktorayı tamamlayarak, Türkiye'ye döndüğünü belirten Kılıçdaroğlu, oğlunun askerden kaçtığı iddialarının ise doğru olmadığını ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem'in hakkı olduğu halde bedelli askerlik yapmadığını, normal bir şekilde gidip askerliğini yapacağını bildirdi.

Kılıçdaroğlu Trabzon'dan gelin alacak
(CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu)

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