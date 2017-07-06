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Kılıçdaroğlu: Türkmenlere yardım tırları gönderdik

2 yıl önce Kobani'ye yardım tırları gönderen CHP'ye o dönem tepki verilmişti. Kılıçdaroğlu şimdi ise Türkmenlere yardım yapıldığını duyurdu.

06.07.2017 - 13:10
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Kılıçdaroğlu: Türkmenlere yardım tırları gönderdik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 22'nci gününde yaptığı konuşmaya, Kurtuluş Savaş kahramanı Yahya Kaptan'ın Tavşancıl'daki anıt mezarını ziyaret ettiğini belirterek başladı.

Kılıçdaroğlu: Türkmenlere yardım tırları gönderdik

TELAFER'DE KATLEDİLEN 200 TÜRKMEN İÇİN MESAJ

Kılıçdaroğlu, “Bizi üzen başka bir olay var. Telafer'de IŞİD'İn saldırısı sonucu 200 Türkmen'nin katledilmesi ki bunlar hapisteydi. Kadın, yaşlı, çocuk demeden herkesi katletmeleri, hepimizi üzüyor." dedi.

TÜRKMENLERE YARDIM TIRLARI GÖTÜRÜYORUZ

Kılıçdaroğlu, "Gençlik kollarımız Irak'taki Türkmenlere, yardım tırları götürüyorlar. Şu anda Telafer bölgesindeler. Dolayısıyla biz yardımlarımızı, adalet yürüyüşünü yaparken yine yurt dışındaki Türkmenleri düşünerek onlara da her türlü yardımı yapmayı sürdürüyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu: Türkmenlere yardım tırları gönderdik
(CHP Gençlik Kolları, 2015 yılında Kobani'ye yardım tırları götürmüştü)

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