CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Tütün üzerinden hükümete yüklenen CHP Lideri, tütünle geçinen aile sayısının 56 bine kadar düştüğünü söyledi.

"MASAMDA BİR DEMET TÜTÜN VAR"

Masasına bırakılan tütün demetini işaret eden Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin Adıyaman'a giderek tütün üreticileriyle görüştüğünü ifade ederek üreticilerin dertli olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu: Tütün üreticileri dertli VİDEO

BİZE MİLLETVEKİLİ VERMEDİNİZ AMA..

Adıyaman'dan milletvekili çıkaramadıklarına dikka çeken Kılıçdaroğlu, "Bize milletvekili vermediniz ama biz sizin yanınızdayız." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Az önce masama bir tütün demeti bırakıldı. Arkadaşlarım Adıyaman'a gittiler, tütün üreticileriyle konuştular. Hepsi dertli.

Bu topraklarda tütün 400 yıldır ekiliyor. Bizim tütünümüz aslında bir dünya markasıdır. Şark tipi tütün diye ünlenen tütünü eken Türkiye'dir.

Tütünde destekleme alımları kaldırıldı, Tekel kapatılarak özelleştirildi.

2002'de 405 bin aile tütünden geçiniyordu. 2012'de 7 kat düştü, 56 bine indi.

Tütün üreticinin alın teridir. Düğün parasıdır. Askere gönderdiği çocuğun parasıdır. Tütünü üreticinin elinden almamak gerekiyor. Bu güne kadar tütün ürettiği için zengin olan bir tane adam yok. Ancak geçiniyor.. Hem para hem hapis cezası getiriyorsunuz.

Adıyamanlılara sesleniyoruz, bize milletvekili vermediniz ama biz sizin yanınızdayız."