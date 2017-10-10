taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.455
USD
3,6879
EURO
4,3442
ALTIN
153,03
PETR
56,3500

Kılıçdaroğlu: Tütün üreticileri dertli

Fındık ve üzüm için çeşitli eylemler yapan Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de tütün üzerinden hükümete yüklendi.

10.10.2017 - 14:05
  1. Haberler
  2. Gündem
Kılıçdaroğlu: Tütün üreticileri dertli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Tütün üzerinden hükümete yüklenen CHP Lideri, tütünle geçinen aile sayısının 56 bine kadar düştüğünü söyledi.

"MASAMDA BİR DEMET TÜTÜN VAR"

Masasına bırakılan tütün demetini işaret eden Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin Adıyaman'a giderek tütün üreticileriyle görüştüğünü ifade ederek üreticilerin dertli olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu: Tütün üreticileri dertli VİDEO

Kılıçdaroğlu: Tütün üreticileri dertli

BİZE MİLLETVEKİLİ VERMEDİNİZ AMA..

Adıyaman'dan milletvekili çıkaramadıklarına dikka çeken Kılıçdaroğlu, "Bize milletvekili vermediniz ama biz sizin yanınızdayız." dedi.

Kılıçdaroğlu: Tütün üreticileri dertli

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Az önce masama bir tütün demeti bırakıldı. Arkadaşlarım Adıyaman'a gittiler, tütün üreticileriyle konuştular. Hepsi dertli.

Bu topraklarda tütün 400 yıldır ekiliyor. Bizim tütünümüz aslında bir dünya markasıdır. Şark tipi tütün diye ünlenen tütünü eken Türkiye'dir.

Tütünde destekleme alımları kaldırıldı, Tekel kapatılarak özelleştirildi.

2002'de 405 bin aile tütünden geçiniyordu. 2012'de 7 kat düştü, 56 bine indi.

Tütün üreticinin alın teridir. Düğün parasıdır. Askere gönderdiği çocuğun parasıdır. Tütünü üreticinin elinden almamak gerekiyor. Bu güne kadar tütün ürettiği için zengin olan bir tane adam yok. Ancak geçiniyor.. Hem para hem hapis cezası getiriyorsunuz.

Adıyamanlılara sesleniyoruz, bize milletvekili vermediniz ama biz sizin yanınızdayız."

İlginizi Çekebilir
Çanakkale Savaşları'na İdlibliler de katıldı
Çanakkale Savaşı için Halep'ten gelip şehit olan 121 İdlibli, tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliklerde yatıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu İdlib operasyonuna karşı çıkmadı
Grup toplantısında partililere seslenen CHP Lideri, "Askerin İdlib'e gitmesine destek veriyoruz." dedi.
Suriye'ye giren askerler Roketsan'ın roketiyle korunuyor
İdlib operasyonu için Suriye'ye giren TSK mensupları tehdide karşı sınıra konuşlanan Roketsan'ın T-122 Çok Namlulu Roketatarıyla korunuyor.
Türk askerinin İdlib'deki görev süresi
Milli Savunma Bakanı Canikli, "Tehdit bitene kadar orada olmalıyız." dedi. Canikli operasyonun amacını da açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Orhan Gencebay'ın trafik isyanı

Orhan Gencebay'ın trafik isyanı

204
ORC'den genel seçim anketi

ORC'den genel seçim anketi

381
Mete Yarar'ın İdlib değerlendirmesi

Mete Yarar'ın İdlib değerlendirmesi

41
Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti Alman medyasında

Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti Alman medyasında

117
İlker Başbuğ'dan İdlib operasyonu değerlendirmesi

İlker Başbuğ'dan İdlib operasyonu değerlendirmesi

54
BAE'den Katar'a Dünya Kupası teklifi

BAE'den Katar'a Dünya Kupası teklifi

96
Lucescu: Bizim için büyük bir ders oldu

Lucescu: Bizim için büyük bir ders oldu

118
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM